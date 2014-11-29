Родина харків’янина, який загинув в АТО, отримала орден сина

14 серпня 2014 року було підписано Указ Президента України про нагородження Станіслава Майсеєва державною нагородою (посмертно), однак лише вчора батьки загиблого у липні в зоні АТО воїна змогли її отримати. Вручення ордену відбулося на подвір’ї Шевелівської загальноосвітньої школи Балаклейського району, яку свого часу закінчив Станіслав.

Відтепер, на будівлі школи, де свого часу навчався Станіслав, висітиме меморіальна дошка присвячена герою. За словами директора школи Юлії Коптяєвої, вчителі та учні дуже хвилювалися в цей день, адже для них, Станіслав не просто колишній випускник, але й справжній Герой.

— Ми до цього дня не готувалися і ми цього дня ніколи не чекали. Тому що рік назад ніхто й гадки не маів, що випускник нашої школи залишить цю землю, і що у цей учень буде похований на кладовищі як захисник своєї Батьківщини, — зізналася Юлія Миколаївна.

На відкриття меморіальної дошки до школи прийшли не лише учні, родичі, представники районної адміністрації, військкомату, але й бійці полку спеціального призначення. Саме спецпризначенці, з якими проходив службу Станіслав Майсеєв, привезли державну нагороду солдата додому. Заступник командира групи, Руслан, розказав, що у Станіслава було велике бажання жити, тож він житиме до тих пір, поки про нього пам’ятатимуть.

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