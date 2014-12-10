Львівські волонтери привезли військовим ґаджети, які полегшать керування вогнем артилерії

– Цього разу ми привезли військовим певним чином “прокачані” електронні ґаджети, що здатні суттєво полегшити керування вогнем артилерії, – розповів Валерій. – Подібні пристрої успішно пройшли випробування в боях з терористами та російськими найманцями. Тож тепер надійшла черга познайомитися з ними й тим військовослужбовцям, які посилено готуються в тилу до виконання подальших завдань за призначенням, – розповів він.

Натомість командир частини зауважив, що ці електронні пристрої виведуть роботу військових на вищий рівень.

– Сучасні пристрої покликані полегшити та удосконалити життя людей. У нашому випадку – ці ґаджети допоможуть більш точно та ефективно готувати данні польотного завдання. А найголовніше – вони формують його у рази швидше. Це дуже важливо і під час навчання, і, звичайно, в бойових умовах, – наголосив офіцер та від імені артилеристів-реактивників подякував небайдужим українцям за надану благодійну допомогу.