Військові забезпечили супровід та доставку на передову вантажу з теплими речами

Офіцери групи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України забезпечили супровід та доставку гуманітарного вантажу з теплими речами та свіжою пресою для військовослужбовців одного з підрозділів, які захищають Вітчизну у зоні проведення антитерористичної операції на Сході нашої країни.

Як повідомив керівник групи координації цивільно-військового співробітництва, у межах Всеукраїнської акції “Зігрій солдата в зоні АТО”, офіцери провели відповідну роботу з волонтерами, підсумком якої стало цілеспрямоване направлення гуманітарного вантажу з теплими речами для наших воїнів.

– За всебічного сприяння керівництва Благодійного фонду “Підтримай армію України” у стислі терміни зібрано зимове взуття, рукавиці, в’язані шкарпетки, шапки, утеплені штани тощо. Усі ці речі ми терміново доставили безпосередньо у польовій табір військовослужбовців, – розповів офіцер.

Військовослужбовці подякували офіцерам групи цивільно-військового співробітництва, волонтерам та небайдужим громадянам за роботу, яку вони проводять.

– Грудень розпочався сильними морозами. Найважче переносити стужу у польових умовах. Тому на передовій вкрай важливо мати запас теплих речей. Велике вам спасибі за те, що ви робите, – сказав командир підрозділу.