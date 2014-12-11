Воїни-зенітники відпрацювали завдання щодо знищення наземних цілей (фото)
15:49, 11 грудня 2014Військо
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На загальновійськовому полігоні триває бойове злагодження зенітно-артилерійських підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.
Воїни-зенітники відпрацювали завдання щодо знищення наземних цілей /
фото прес-служба Міністерства оборони
На вогневому містечку протиповітряної оборони проходять тактико-спеціальні заняття з бойовою стрільбою із зенітних установок ЗУ-23-2 підрозділів гвардійського з’єднання.
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Особовий склад здійснив марш у визначений район та зайняв вогневі позиції. Для підвищення маневровості зенітна установка ЗУ-23-2 встановлена на базі укріпленого вантажного автомобіля КрАЗ. У ході бойових стрільб воїни-зенітники відпрацювали завдання щодо знищення наземних цілей.
фото прес-служба Міністерства оборони
фото прес-служба Міністерства оборони
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