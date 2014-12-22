Українська армія отримала гуманітарну допомогу від Польщі вартістю 3,5 млн євро

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Нещодавно до однієї з військових частин тилу Збройних Сил України надійшов вантаж від уряду Республіки Польща орієнтовною вартістю 3,5 млн євро", - сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що гуманітарна допомога має вагу в 252 тонни.

В повідомленні зазначається, що, за словам представника військової частини, куди надійшла допомога, для потреб ЗС України надіслано чимало раціонів сухого пайка, а також елементів особистого спорядження військовослужбовців: балаклави, військові рюкзаки, фуфайки з довгими рукавами, рукавиці, рушники, черевики польові, сумки для спорядження тощо.

Читайте такожДо Харкова прибула гуманітарна допомога з Польщі (фоторепортаж)"Слід зазначити, що за час агресивних дій терористичних угруповань на сході держави алгоритм доставки таких вантажів з європейських країн було значно спрощено, зменшено час перетину Державного кордону. Вантаж прибуває розмитненим, що дозволяє негайно приступити до його розвантаження", - сказано в повідомленні.

Найближчим часом отриману допомогу буде доставлено українським бійцям у зону проведення Антитерористичної операції.