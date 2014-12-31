Каратель Ілліч: 61-річний пенсіонер пішов в армію добровольцем

Про це пише журналіст Євгеній Агарков у своєму блозі на ТСН.

"Таких, як він, вже до армії не беруть - призовний вік не дозволяє. Олександру Іллічу пішов 61-й рік. Він - старший механік-водій - служив ще за Радянського Союзу у Миколаївській дивізії на танках Т-54 і Т-55. Аби стати до рядів Збройних сил, Іллічу - так його звуть побратими - довелося опанувати новий танк - Т-64", - розповідає Агарков.

"Я почув по телевізору, що потрібні механіки-водії. Подумав: "Ну, давай піду, а раптом візьмуть". За одну добу я пройшов комісію повністю і поїхав у Десну (навчальний центр – авт.) перевчатися на інший танк", - говорить Ілліч.

Свій танк назвав "Тимошка" - на честь покійного діда, хоча останній жодного стосунку до військової професії не мав. На броні надпис: "Кривбас за вільний Донбас" - це написав навідник, каже Ілліч, але ніхто не був проти.

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Більшу частину життя захисник України прожив у Росії, там зараз мешкають двоє його дітей. Спільної мови чоловік з ними не знаходить. Каже, ідеологія у них зовсім інша. Вони навіть – без жодних жартів – називають його "карателем":

"Ну, син дзвонив, а потім у нас з ним були такі суперечки по телефону. Я з ним… телефон не беру і не хочу зараз з ним спілкуватися… і нема бажання", - каже боєць.