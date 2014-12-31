У Донецькій області три злочинці викрали "кіборга" й намагалися продати його в "ДНР"

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"До одного з секторів зони проведення антитерорестичної операції надійшла інформація про затримання цивільними особами воїна окремої механізованої бригади Збройних Сил України, який перебував у заохочувальній відпустці в одному з населених пунктів Донеччини", - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, завдяки вправним діям та успішно проведеній операції спецпризначенці звільнили українського воїна та затримали трьох цивільних осіб з кримінальним минулим. Бійця з численними травмами та забоями кінцівок, голови та шиї доставлено до Маріупольської лікарні швидкої допомоги.

Читайте такожКаратель Ілліч: 61-річний пенсіонер пішов в армію добровольцемЗа результатами попереднього слідства встановлено, що військовослужбовець-учасник АТО захищав Донецький аеропорт. Після виконання завдань в зоні АТО додому хлопець прибув у військовому однострої. Це помітили три місцевих мешканці та взяли "кіборга" в полон.

"Два дні бандити знущались над українським бійцем. Їхній ватажок зателефонував представнику терористичного угрупування «ДНР» та запропонував передати хлопця за грошову винагороду. Проте, на заваді стали українські блокпости", — розповів офіцер штабу окремого полку спеціального призначення.

На даний час стан здоров’я військовослужбовця окремої механізованої бригади Збройних Сил України солдата К. задовільний, повідомляє Міністерство оборони. Він продовжить лікування в одному з військових шпиталів.