Українські військові сьогодні отримають винищувачі МіГ і Су (фото)
09:40, 05 січня 2015Військо
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Українським військовим передадуть декілька винищувачів МіГ і Су, президент Петро Порошенко буде присутній на церемонії.
Військовим передадуть винищувачі / Facebook
Про це повідомив на своїй сторінці Facebook волонтер і радник президента Юрій Бірюков.
"Минулого разу запитували про літаки? Так от і до літаків черга дійшла - сьогодні армія отримує МІГи і СУшки", - написав Бірюков, і показав фото літаків.
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Як відомо, сьогодні президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку в Житомирську область. Він візьме участь у церемонії передачі особовому складу Збройних сил України військових літаків, техніки та озброєння, виготовлених і відновлених підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
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