Українські військові сьогодні отримають винищувачі МіГ і Су (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook волонтер і радник президента Юрій Бірюков.

"Минулого разу запитували про літаки? Так от і до літаків черга дійшла - сьогодні армія отримує МІГи і СУшки", - написав Бірюков, і показав фото літаків.

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Як відомо, сьогодні президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку в Житомирську область. Він візьме участь у церемонії передачі особовому складу Збройних сил України військових літаків, техніки та озброєння, виготовлених і відновлених підприємствами оборонно-промислового комплексу України.