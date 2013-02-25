Голова Кіровоградської ОДА запевнив, що область пишається своїми військовими
Напередодні Дня захисника Вітчизни голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Ніколаєнко відвідав окремий полк спеціального призначення командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
Андрій Ніколаєнко на зустрічі з військовими
Губернатор Кіровоградщини ознайомився з умовами служби та повсякденною життєдіяльністю військової частини, оглянув навчально-матеріальну базу полку та завітав до музею Бойової слави.
У свою чергу, командир окремого полку спеціального призначення полковник Віталій Пікулін розповів високим гостям про історію кіровоградських спецпризначенців, їх службу у «гарячих точках» планети, та ознайомив з експозицією музею.
Звертаючись до військовослужбовців полку, голова облдержадміністрації привітав солдат і офіцерів частини із наступаючим святом. Побажав військовим міцного здоров’я, енергії, відмінних результатів у бойовій підготовці та мирної служби.
«Кіровоградщина завжди пишалася своїми військовими. Хочу запевнити вас, що обласна влада продовжуватиме співпрацювати з усіма військовими формуваннями, що базуються на території області», – зазначив Андрій Ніколаєнко.
Голова Кіровоградської облдержадміністрації зробив запис у Книзі відвідувачів музею та вручив командиру військової частини мультимедійний проектор для учбового класу.