Голова Кіровоградської ОДА запевнив, що область пишається своїми військовими

Андрій Ніколаєнко на зустрічі з військовими

Губернатор Кіровоградщини ознайомився з умовами служби та повсякденною життєдіяльністю військової частини, оглянув навчально-матеріальну базу полку та завітав до музею Бойової слави.

У свою чергу, командир окремого полку спеціального призначення полковник Віталій Пікулін розповів високим гостям про історію кіровоградських спецпризначенців, їх службу у «гарячих точках» планети, та ознайомив з експозицією музею.

Звертаючись до військовослужбовців полку, голова облдержадміністрації привітав солдат і офіцерів частини із наступаючим святом. Побажав військовим міцного здоров’я, енергії, відмінних результатів у бойовій підготовці та мирної служби.

«Кіровоградщина завжди пишалася своїми військовими. Хочу запевнити вас, що обласна влада продовжуватиме співпрацювати з усіма військовими формуваннями, що базуються на території області», – зазначив Андрій Ніколаєнко.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації зробив запис у Книзі відвідувачів музею та вручив командиру військової частини мультимедійний проектор для учбового класу.