Лебедєв: Працівники військових госпіталів не повинні втратити роботу за фахом

На цьому в Клубі Кабінету Міністрів України наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв, відповідаючи на запитання представників Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади щодо подальшої долі військових медичних закладів.

– В період реформування, зі зменшенням чисельності Збройних Сил, у військових госпіталях необхідно менше ліжко-місць для медичного забезпечення військовослужбовців. Водночас кількість військових пенсіонерів, які обслуговуються у спеціалізованих та військових медичних закладах, залишається незмінною. Для вирішення цього питання у Міністерстві оборони України створено робочу групу, якій я доручив вивчити можливість залучення до партнерства з військовими медичними закладами провідних медичних компаній, з обов’язковою умовою – зберегти обслуговування військових пенсіонерів згідно з чинним законодавством. Таким чином, в процесі реформування жоден працівник військового госпіталю не повинен втратити роботу за фахом – навпаки, в такий спосіб у сферу медичного забезпечення будуть залучені інвестиції, нові технології, зросте якість обслуговування. Це питання вирішуватиметься у взаємодії з Міністерством охорони здоров’я України, – зазначив Павло Лебедєв.