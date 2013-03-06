Бригаду тактичної авіації на Київщині відвідала делегація із США

Метою візиту стало поглиблення партнерських відносин та обмін думками щодо перспектив розвитку Збройних сил обох країн.

Командир бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» полковник Іван Петренко розповів учасникам брифінгу про систему підготовки технічного персоналу та льотного складу бригади, ознайомив присутніх з роботою командно-диспетчерського пункту та можливостями вітчизняного авіаційного тренажеру літака МіГ-29 (КТС-21У).

У ході візиту американські військові оглянули класи підготовки льотчиків до польотів, клас висотного спорядження та пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації, після чого відбувся статичний показ авіаційної техніки.