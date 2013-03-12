Медики врятували життя учню Київського військового ліцею імені Богуна

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Інший ліцеїст К., який став свідком цієї події, негайно доповів командиру роти про нещасний випадок, після чого травмованого було оперативно доправлено спочатку до медичної частини військового ліцею, а згодом до приймального відділення Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

Після встановлення діагнозу – «перелом правої скроневої та тем’яної кістки, забій головного мозку середнього ступеня тяжкості, субарахноїдальний крововилив», військові медики провели весь необхідний комплекс заходів.

На даний час ліцеїст Б. перебуває на лікуванні у нейрохірургічному відділенні Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», його стан здоров’я задовільний.

На жаль, деякі вітчизняні засоби масової інформації, в погоні за сумнівною сенсацією, поширили інформацію, що травмований ліцеїст начебто перебував у стані сильного наркотичного сп’яніння. Департамент преси та інформації Міністерства оборони України уповноважений заявити, що дана інформація не відповідає дійсності – наведені деякими ЗМІ «смажені» факти не знайшли свого підтвердження під час роботи у Київському військовому ліцеї та Головному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» групи оперативного реагування Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.