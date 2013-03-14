Міноборони: Військова медицина України відповідає кращим світовим стандартам

– Наші військово-медичні клінічні центри визнані кращими лікувальними закладами у регіонах, що підтвердила комісія UEFA, яка запропонувала їх для лікування іноземних громадян під час проведення чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”, - зазначив заступник Міністра оборони України Артуро Франциско Бабенко сьогодні, 13 березня під час “круглого столу” в інформагентстві УНІАН.

Він підкреслив, що на сьогодні медична служба Збройних Сил України має потужний технічний та науковий потенціал. Адже у військово-медичних закладах працює 117 кандидатів наук, 36 докторів наук, 80 заслужених лікарів України і заслужених працівників охорони здоров’я України.

- Ми маємо досить потужний потенціал, але нам бракує ресурсів та менеджерів і керівників для ефективного управління. Тому ми залучаємо інвесторів. Для того, щоб зацікавити інвестора, потрібно показати найкраще, що у нас є, і мотивувати цих людей вкладати у військову медицину. Тож не потрібно боятися інвесторів. Їх інвестиції у військову медицину є рушіями її розвитку, - зазначив Артуро Бабенко.

- Наша військова медицина відкрита і для цивільного населення. Лікування якого здійснюється за кошти. Наприклад, 15 % від 160 тисяч осіб, яким надано було медичну допомогу військовими лікарями у 2012 році, сплачували її власним коштом. Тому ми підтримуємо прагнення легалізувати платну медицину. Це зробити не так просто, але ми на правильному шляху, - акцентував заступник Міністра оборони України.

Крім того, Артуро Бабенко зазначив, що сьогодні при реформуванні військової медицини необхідно зробити все, щоб з балансу медичних закладів було забрано об’єкти, які їм не потрібні, але на утримання яких мають виділяються гроші.

- Нам потрібно позбавити медичну службу від надлишкового, застарілого та непридатного до використання медичного майна, обладнання та техніки. Продаж майна буде здійснюватися на публічних, прозорих аукціонах і з контролем громадськості. За дорученням Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Міністра оборони, за півтора місяці спільно з дев’ятьма профільними міністерствами вже відпрацьовано відповідний алгоритм. Сьогодні проходить законодавче погодження механізму, що дозволить використати отримані кошти від продажу надлишкового, застарілого та непридатного до використання медичного майна, обладнання та техніки відповідно до потреб Міноборони, - зауважив Артуро Бабенко.

- Загалом кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України та переобладнання госпіталів, - акцентував на цьому Артуро Франциско. - Тож ми сьогодні відкриті і публічні для співпраці із громадськістю, інвесторами та ЗМІ у спільній справі збереження і примноження потенціалу військової медицини України.