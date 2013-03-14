У ВМС обговорили питання взаємодії з Державною службою з надзвичайних ситуацій

У колективній розмові, що проходила під головуванням командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна, взяли участь заступники командувача, начальники управлінь, відділів та служб командування ВМС, командири військових частин флоту, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Севастопольської міської державної адміністрації, Севастопольського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн, відкриваючи нараду, нагадав присутнім, що згідно з Указом Президента України щодо удосконалення в країні адміністративної системи управління, проведено ряд певних заходів реорганізаційного характеру. Зокрема, Державна служба України з надзвичайних ситуацій нині входить до складу Міністерства оборони України.

– Ми вперше проводимо таку нараду, щоб визначити шляхи нашої подальшої спільної роботи, налагодження дієвої взаємодії з метою підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації, а головне – їх недопущення на території Автономної Республіки Крим і в місті Севастополі, – зазначив керівник виду Збройних Сил. Він додав, що нараді передувала копітка робота створеної спільним рішенням на початку поточного року спільної робочої групи.

У свою чергу начальник Територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Севастополі генерал-майор міліції Геннадій Сухорученков, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного Територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Автономній Республіці Крим полковник служби цивільного захисту Віктор Кучера, та начальник управління з питань цивільного захисту Севастопольської МДА Мирослав Сагайдак під час наради підкреслили наявність тісної співпраці з українським флотом під час ліквідації лісових пожеж та інших надзвичайних ситуацій, що трапляються у регіоні. Водночас вони наголосили на важливості поглиблення взаємодії і підвищення її ефективності у зв’язку з відомими рішеннями щодо удосконалення адміністративної системи управління.

На нараді проаналізували склад та стан військових частин і підрозділів ВМС ЗС України, територіальних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій, визначених до виконання завдань при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та на морі. Сторони визначили організацію управління та порядок залучення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації у визначеній зоні відповідальності, у тому числі і на морі, з’ясували існуючі проблемні питання, що можуть виникнути під час проведення спільних заходів, обговорили шляхи їх вирішення.