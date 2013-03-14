Львівські курсанти взяли участь у тренуванні з польськими та чеськими колегами

До складу української команди, яку очолював заступник начальника факультету аеромобільних військ та розвідки навчального закладу підполковник Олександр Ролюк, увійшли курсанти Віталій Нащубський, Микола Прус та Руслан Пашкевич.

У п’ятиденному тренуванні, окрім представників Академії сухопутних військ, взяли участь господарі – військовики Вищої офіцерської школи сухопутних військ імені Тадеуша Костюшко (місто Вроцлав) та Військової Академії Чеської республіки, що у місті Брно.

Теми тренування включали в себе лижну підготовку, операції з використанням рятувальних та саморобних транспортних засобів доставки потерпілого на гору та подолання гірської місцевості в сніжно-льодових умовах.

Варто також зазначити, що під час тренування учасники піднялися на гору Снєжку, висота якої становить 1605 метрів. Для підйому на вершину військовослужбовці повною мірою використали все наявне обладнання та власні навички, адже підкорити пік виявилося дуже складно.

Також для офіцерів та курсантів було прочитано лекції на тему гірських лавин та методів пошуку і порятунку людей, що потрапили під них.

– Вперше взявши участь у Міжнародному зимовому гірському тренуванні, представники Академії сухопутних військ дізналися багато нового про гори та правила поведінки під час перебування у них. А головне, що ми продовжуємо проводити спільні заходи з нашими колегами, адже ще минулого року начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук та начальник Вищої офіцерської школи сухопутних військ імені Тадеуша Костюшко полковник Маріуш Вятр домовилися про співпрацю за багатьма напрямками. Тому цей захід став ще одним підтвердженням плідних взаємин між навчальними закладами двох країн, – зауважив підполковник Олександр Ролюк.