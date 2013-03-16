Військовослужбовці розчистили 530 кілометрів автошляхів у Львівській та Волинській областях

Станом на 16 березня вже очищено 530 кілометрів доріг. Зі снігових переметів евакуйовано 87 цивільних автомобілів, на пунктах обігріву Держслужби з надзвичайних ситуацій надано допомогу 268 особам.

На цей час основні зусилля у боротьбі зі стихією зосереджені на розблокуванні снігових заторів на напрямках Київ - Чоп, Львів - Краковець, Тернопіль - Броди, Ковель - Львів, Коломия - Городенка, Самбір - Львів, Гвіздець – Городенка, зазначається у повідомленні.

«Активна робота з розчищення автошляхів від снігу триває на Львівщині, де до робіт залучено 5 одиниць спеціальної військової техніки. Зокрема, на окружній дорозі поблизу Львова працює дві одиниці техніки (БАТ-2 та ІМР) від 24-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу та Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ще один БАТ-2 від 703-го інженерного полку 13-го армійського корпусу працює на автошляху між населеними пунктами Самбір та Рудки. Військовослужбовці Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за допомогою шляхопрокладальника БАТ-2 та автогрейдера розчищають ділянку автодороги у районах населених пунктів Бібрка та Яворів - Рава-Руська», - повідомили в МОУ.

Наступної доби військові планують залучити до робіт 34 військовослужбовця та 19 одиниць техніки.

За потреби військові готові розгорнути додаткові пункти обігріву водіїв.

Загалом у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях приведено в готовність до виконання завдань з протидії стихії 1530 осіб особового складу та 169 одиниць важкої інженерної та спеціальної автомобільної техніки, наголосили в Міноборони.