Військові допомогли ліквідувати снігові замети у західних регіонах України

Військовослужбовці 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, 107-го Центру дорожнього забезпечення, 16-ї окремої бригади армійської авіації та інших військових частин та установ Західного регіону активно долучилися до ліквідації снігових заметів.

Як повідомив заступник командира 13-го армійського корпусу з виховної та соціально-психологічної роботи полковник Володимир Яцентюк, чергова зміна командного центру армійського корпусу цілодобово контролювала хід виконання рятувальних робіт у різних регіонах Західної України, де дислокуються військові частини з’єднання. Зокрема, чималий обсяг робіт виконав особовий склад 24-ї окремої механізованої бригади, де оперативну групу очолював начальник озброєння бригади майор Владислав Веливок. Шляхопрокладач БАТ-2, за важелями якого почергово знаходились капітан Олег Кутенко та старший сержант Михайло Нечай, а також МАЗ-537 під керуванням прапорщика Леоніда Стасюка, проводили розчистку дороги на відрізку Львів – Золочів, надаючи допомогу автомобілям, які потрапили до снігової пастки.

У Володимир-Волинському особовий склад 51-ї окремої механізованої бригади на чолі з командиром групи інженерного забезпечення бригади майором Олегом Побережнюком, пробиваючи великі замети, кілометр за кілометром, село за селом, день і майже цілу ніч визволяв волинян зі снігової облоги. Як результат, розчищено понад 115 кілометрів доріг. У кожному населеному пункті, де працювали військовослужбовці, вони чули слова вдячності від місцевих жителів. А голова Іваничівської районної ради Волинської області Людмила Лазаренко зустрілася з екіпажем важкої інженерної машини, щоб особисто подякувати військовим за виконану роботу, та пригостила їх домашнім обідом.

Щиро дякував військовим також водій багатотонної автоцистерни MAN. Потрапивши біля села Березовиця, що на Тернопільщині, у снігову пастку, він і не сподівався вибратися із глибокого кювету. Більше того, його автомобіль міг у будь-який момент перевернутись. Представникам рятувальної групи ДСНС Тернополя на допомогу прийшли військовослужбовці 11-ї окремої артилерійської бригади на чолі із майором Валерієм Баланчуком. Спільними зусиллями та не без ризику рятувальникам та військовим вдалося ліквідувати небезпеку та відновити рух автомобільного транспорту.

У складних погодних умовах екіпаж шляхопрокладача БАТ-2 703-го інженерного полку 13-го армійського корпусу під командою командира інженерно-дорожньої роти інженерно-дорожнього батальйону капітана Олексія Заручинського розчистив від снігу 56 кілометрів дорожнього полотна, що дало змогу звільнити від снігових заметів 4 маршрутних таксі та 23 цивільні автомобілі, а також забезпечити безперешкодний рух у напрямку міста Самбір, що на Львівщині.

Як завжди, не залишились осторонь та взяли дієву участь у ліквідації наслідків стихії військовослужбовці 107-го Центру дорожнього забезпечення Центрального управління інженерних військ Збройних Сил України. За допомогою грейдера ДЗ 122А та трактора Т-150 К, якими керували старший сержант Іван Гачевський та працівник ЗС України Олександр Савчук, розчищено більш ніж 120 кілометрів сніжних заметів на автошляхах Рівненщини. За словами командира Центру дорожнього забезпечення полковника Олега Безрукова, окрім задіяної техніки у постійній готовності до використання перебувають ще дві одиниці важкої інженерної техніки, а також особовий склад та засоби загону з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, утвореного на базі військової частини.

Долучились до турбот й авіатори. У 16-й окремій бригаді армійської авіації оперативну групу із ліквідації наслідків стихійного лиха очолив заступник командира бригади з озброєння підполковник Сергій Маньковський. Майже три десятки кілометрів дороги в напрямку аеродрому частини та селища Лагодів розчистили за допомогою роторної машини очищення снігу Д-406 та шнекоротора Д-407 на базі ЗіЛ-131, якими керували водії старший сержант М.Тарнопільський та сержант О.Робак. На прохання місцевих органів влади наземна спеціальна техніка армійських авіаторів допомогла також прокласти дорогу до одного із населених пунктів, який вже не першу добу був ізольований від навколишнього світу та потерпав без електроенергії.

Справжніми героями у непростій ситуації стали військовослужбовці окремої бригади армійської авіації молодший сержант Ігор Колінчук та старший солдат Юрій Хас. Двома автомобілями УРАЛ-4320 АПА вони звільнили із кюветів та снігового полону 8 одиниць колісної техніки та карету швидкої допомоги, яка намагалася доставити до районної лікарні двох важкохворих. Допомога військових виявилась вчасною. А найвищою нагородою для них стали щирі слова сердечної вдячності простих галицьких селян.