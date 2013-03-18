У Вінниці делегація Повітряних Сил зустрілася з ізраїльськими виробниками авіоніки

Робочу групу Командування виду, до якої увійшли представники Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України, очолював головний інженер авіації Повітряних Сил – начальник управління головного інженера авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Петро Скоренький.

Іноземну делегацію представляв віце-президент по маркетингу та розвитку бізнесу компанії Astronautics C.A.Ltd пан Яхезкель Гох.

Тема, що виносилась на порядок денний, стосувалася обговорення можливостей встановлення на один із літаків авіаційної військової частини тестового обладнання тактичної системи Tactix у 2013 році.

Після проведення в авіаційній військовій частині брифінгу-презентації для іноземної сторони щодо льотно-технічних можливостей літака Ан-26, сторони планують обговорити питання щодо технічних можливостей та особливостей встановлення системи Tactix на зазначений тип літака.

Візит іноземної делегації триватиме по 19 березня.