Воїни-розвідники вдосконалювали свою бойову майстерність у польових умовах

Воїни-розвідники отримали практику в подоланні природних перешкод, в евакуації поранених а також використанні спеціального спорядження, технічних засобів розвідки і зв’язку, прийомів життєзабезпечення і маскування при виконанні бойових завдань.

За словами командира розвідувальної роти 28-ї окремої механізованої бригади капітана Романа Вержука, його підлеглим довелось виконати нормативи зі спеціальної підготовки, РХБ захисту і використання спеціальних приладів розвідки.

Військовослужбовці долали загальновійськову смугу перешкод, а також виконували навчальні заняття, пов’язані із заволодінням зброєю противника. У свою чергу снайперські пари розвідувальної роти відпрацювали завдання щодо маскування на пересіченій місцевості з використання природного ландшафту, підручних засобів, а також штатних засобів маскування, провели тренування з пошуку і знищення снайперів противника.

– Одним із найбільш важких випробувань для розвідників стало завдання, пов’язане з «рухом по азимуту», коли розвідпідрозділи повинні були на швидкість долати маршрут у 10 кілометрів, рухаючись контрольними точками, використовувати спеціальні навички, – підкреслив офіцер.

На завершальному етапі навчального заходу відбулись контрольні заняття у вигляді здачі нормативів із бойової підготовки, у ході яких розвідники продемонстрували знання, вміння та навички, набуті під час польових занять.