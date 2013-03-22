Майже 400 військовослужбовців готові до ліквідації наслідків негоди на Хмельниччині

З метою забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з погіршенням погодних умов, у обласних військових комісаріатах розпочали чергування оперативні групи, які спільно з регіональними штабами підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій України здійснюють цілодобовий посилений моніторинг обстановки щодо надзвичайних ситуацій.

Керівник оперативної групи Хмельницького обласного військового комісаріату підполковник Вадим Чалаван повідомив, що станом на 13.00 22 березня майже чотири сотні військовослужбовців та більше 70 одиниць спеціальної, автомобільної та інженерної техніки військових частин Збройних Сил України, які дислокуються у межах Хмельницької області, готові взяти участь у наданні допомоги органам місцевої влади у ліквідації наслідків снігових заметів.

– Оперативна група веде постійний моніторинг погодної ситуації в регіоні, яка поступово погіршується, – підкреслив підполковник Вадим Чалаван. – Та ми готові до найскладнішого розвитку подій. Переважна більшість особового складу військових частин Хмельниччини продемонструвала свої можливості та ефективність і дієвість військової гусеничної і колісної спеціальної техніки у ліквідації наслідків погодної стихії, яка вирувала в регіоні у грудні минулого 2012 року. Тоді ми, село за селом, місто за містом, район за районом звільняли від снігового полону, – розповів керівник оперативної групи.

Обласний військовий комісар полковник Сергій Присяжнюк у свою чергу додав, що в разі виникнення потреби, при ускладненні метеообстановки, військовослужбовці Хмельниччини готові прийти на допомогу з ліквідації негоди на магістралі, автошляхах та до населених пунктів сусідніх із регіоном областей.