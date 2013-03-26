Комісія ООН перевірила наявність матзасобів українських миротворців у ДР Конго

Об’єктом перевірки стало майно вертолітного загону, за експлуатацію якого в цій африканській країні Організація Об’єднаних Націй щомісяця виплачує компенсацію Україні.

На брифінгу Голова комісії, який є представником Гондурасу, довів до командування українського контингенту порядок роботи комісії за окремими напрямками. Протягом трьох годин робоча група у складі шести осіб перевірила всі об’єкти інфраструктури базового табору. Особливу увагу представники Місії ООН звернули на матеріальні засоби служб тилу і озброєння та їх готовність до використання за першою командою.

Як повідомили УНІАН в Міноборони, представники комісії у супроводі начальників служб та командирів підрозділів окремого вертолітного загону впевнилися у наявності та справності кожної одиниці автомобільної техніки методом запуску двигуна, перевірки роботи світлотехнічного обладнання, звукової сигналізації та працездатності ходової частини. Також перевірялися системи очистки води, працездатність електростанцій та наявність резервного електроживлення.

Як зазначив Голова комісії Хавйер Лопес, у порівнянні з минулим роком українські миротворці дещо удосконалили систему всебічного забезпечення вертолітного загону, покращили стан справ об’єктів перевірки.

– Зважаючи на те, що 18-й окремий вертолітний загін розташований на трьох точках базування, найближчим часом також буде здійснено перевірку майна на аеродромах Букаву та Бунія, – зауважив він. І додав, що наступна перевірка наявності матеріальних засобів українських миротворців буде проведена у червні 2013 року.