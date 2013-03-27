Цієї весни до лав Збройних Сил України наберуть близько 7,5 тисяч юнаків

Перший заступник начальника Генерального штабу зазначив, що з наступного тижня розпочнеться призов юнаків на строкову військову службу, який буде значно меншим порівняно з попередніми призовами через поступовий перехід Збройних Сил України на комплектування посад контрактниками.

– Цієї весни ми набиратимемо до лав Збройних Сил України близько 7,5 тисяч юнаків. Сьогодні контрактна армія є для нас пріоритетом номер один, – зазначив він.

За його словами, стимулом для молодих людей йти служити на контракт стане, серед іншого, гідне грошове забезпечення.

– Рішенням Кабінету Міністрів України військовослужбовцям, яким грошове забезпечення не було підвищено минулого року, воно буде збільшено поетапно з першого квітня 2013 року до першого липня наступного, 2014 року, – зазначив адмірал Ігор Кабаненко.

Він повідомив, що Міністр оборони також дав вказівку підготувати проект розпорядження щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки. Це стосуватиметься усіх видів Збройних Сил України.

– Основне завдання військової реформи полягає в приведенні у відповідність чисельності особового складу бойових і не бойових частин: сьогодні 70 тисяч українських військовослужбовців проходять службу у бойових частинах і 112 тисяч – у частинах забезпечення. Така диспропорція негативно впливає на боєготовність Збройних Сил, отже, протягом наступних років кількість підрозділів забезпечення буде переглянуто, – наголосив адмірал Ігор Кабаненко.