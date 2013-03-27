Цієї весни до лав Збройних Сил України наберуть близько 7,5 тисяч юнаків
Про це повідомив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко під час прямого ефіру на Українському національному радіо.
Перший заступник начальника Генерального штабу зазначив, що з наступного тижня розпочнеться призов юнаків на строкову військову службу, який буде значно меншим порівняно з попередніми призовами через поступовий перехід Збройних Сил України на комплектування посад контрактниками.
– Цієї весни ми набиратимемо до лав Збройних Сил України близько 7,5 тисяч юнаків. Сьогодні контрактна армія є для нас пріоритетом номер один, – зазначив він.
За його словами, стимулом для молодих людей йти служити на контракт стане, серед іншого, гідне грошове забезпечення.
– Рішенням Кабінету Міністрів України військовослужбовцям, яким грошове забезпечення не було підвищено минулого року, воно буде збільшено поетапно з першого квітня 2013 року до першого липня наступного, 2014 року, – зазначив адмірал Ігор Кабаненко.
Він повідомив, що Міністр оборони також дав вказівку підготувати проект розпорядження щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки. Це стосуватиметься усіх видів Збройних Сил України.
– Основне завдання військової реформи полягає в приведенні у відповідність чисельності особового складу бойових і не бойових частин: сьогодні 70 тисяч українських військовослужбовців проходять службу у бойових частинах і 112 тисяч – у частинах забезпечення. Така диспропорція негативно впливає на боєготовність Збройних Сил, отже, протягом наступних років кількість підрозділів забезпечення буде переглянуто, – наголосив адмірал Ігор Кабаненко.