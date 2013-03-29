На Житомирщині військові інженери готуються до можливого весняного водопілля

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Одним з важливих завдань, яке на сьогодні стоїть перед командуванням 12-го інженерного полку 8-го армійського корпусу, що дислокується у Новограді-Волинському на Житомирщині, є підготовка техніки та особового складу спеціалізованих груп до весняної повені — надмірні опади у вигляді снігу в разі стрімкого потепління можуть стати причиною чергового стихійного лиха.

Для військових інженерів з Новограда-Волинського не вперше надавати допомогу населенню. Оперативна група з реагування на надзвичайні ситуації, яка розгорнута в штабі 12-го інженерного полку, цілодобово проводить моніторинг ситуації, що склалася в Україні.

Особовий склад понтонно-мостового батальйону вже розпочав підготовку техніки до застосування. Шість екіпажів плаваючих транспортерів ПТС-2 та два екіпажі буксирно-моторних катерів БМК-460 і БМК-130 під командуванням старшого лейтенанта Віталія Решетника проводять випробовування техніки та перевірку плавальних машин на вододромі, що розташований на території частини.

Підготовку до можливого водопілля розпочали й підривники інженерно-саперного батальйону. Дана група під командуванням лейтенанта Олега Гриндія спроможна здійснити очищення річок від льодяних заторів та запобігти пошкодженню льодом мостових опор.

— Якщо, як прогнозують синоптики, на зміну снігу, з-за різкого потепління може піднятися рівень води в річках та водоймах, що в свою чергу може спричинити чергову надзвичайну ситуацію — військові інженери готові знову прийти на допомогу, — зазначив командир 12-го інженерного полку полковник Микола Борисов.

Довідка. Цієї зими військовослужбовці полку вже приходили на допомогу жителям Тернопільщини, де силами інженерів було проведено очищення від снігу під’їзних шляхів до м. Почаєва. Тоді військові отримали безліч подяк від населення та керівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

В березні, коли на західні області України обрушився балканський циклон, і в один день випала місячна норма опадів, інженери знову одними з перших вийшли на боротьбу з негодою. Тоді на Рівненщину, де велика кількість транспорту опинилася у снігових переметах, що подекуди сягали двох метрів, а у віддалених населених пунктах люди стали заручниками власних осель, був відряджений екіпаж шляхопрокладача БАТ-2 — старший машини старший прапорщик Руслан Чиж та механік-водій старший прапорщик Вадим Котвицький. В Млинівському районі, який найбільше постраждав від негоди, разом з рятувальниками державної служби надзвичайних ситуацій вони розчищали центральні дороги районного значення.

Пізніше, коли стихія охопила центральні регіони країни, а у Києві та Київській області було оголошено надзвичайну ситуацію, ще два екіпажі шляхопрокладачів БАТ-2 (майор Микола Вербіцький, старший лейтенант Андрій Козак, лейтенант Володимир Ловінський, солдат Анатолій Василенко та працівник ЗС України Ігор Звіздюк) приступили до розчистки найбільш проблемних ділянок дороги державного значення Київ — Чоп. Окрім розчистки доріг сотні постраждалих водіїв великогабаритних машин та автобусів з людьми були звільнені з снігового полону.