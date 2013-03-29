Комісаріати Південного оперативного командування взяли на облік 85 тисяч юнаків

Фото : Міноборони України

На півдні та сході України завершилася приписна кампанія. У рамках реалізації цього заходу військовими комісаріатами Південного оперативного командування на військовий облік взято близько 85 тисяч юнаків 1996 року народження.

Як розповів начальник відділу призову та комплектування центру особового складу штабу Південного ОК полковник Віктор Шевчук, робота з приписки молоді до районних і призовних дільниць здійснювалася без зривів, у плідній взаємодії з представниками органів місцевої влади та у відповідності до визначених графіків.

– Починаючи з 2 січня, упродовж майже трьох місяців ми ретельно вивчали морально-ділові якості майбутніх призовників, їхній освітній та фізичний рівень підготовки та скрупульозно перевіряли стан здоров’я юнаків, за результатами чого й робили попередні висновки щодо перспектив їхнього подальшого проходження військової служби в тому чи іншому виді та роді військ вітчизняного війська та у складі частин інших військових формувань України, – підкреслив офіцер.

Він також поінформував, що у відсоткових показниках кількість визнаних повністю придатними для проходження військової служби складає 75%. Решта проходять додаткове медичне обстеження. А ще близько три тисячі юнаків не з’явилися на комісію з приписки без поважних причин.

– Звісно, що відомості про тих, хто ухилився від прибуття до призовних дільниць, своєчасно були надані до райвідділів Внутрішніх справ за місцем їх постійного проживання. І, відповідно до вимог чинного законодавства, до порушників мають бути застосовані адміністративно-штрафні санкції, – зазначив полковник Віктор Шевчук.