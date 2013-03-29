У Збройних Силах триває конкурс на кращого командира взводу Сухопутних військ

У ньому взяли участь 18 найкращих командирів навчальних взводів з різних військових частин центру: танкісти, піхотинці, десантники, розвідники, зенітники, автомобілісти тощо. На цьому етапі вони змагалися на рівні своїх військових частин.

За умовами конкурсу, офіцерів оцінювали за особистими показниками у фізичній підготовці, спеціальних військових дисциплінах та рівні командирських навичок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

— У підсумку було обрано 9 командирів взводів, які у вересні цього року братимуть участь у 2-му етапі конкурсу на кращого командира взводу Сухопутних військ Збройних Сил України, — повідомив заступник начальника 169-го навчального центру — начальник навчального відділу полковник Володимир Баяк.

Переможців 1-го етапу нагороджено почесними грамотами.