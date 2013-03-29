Начальник Генштабу відзначив ефективність роботи військовослужбовців з прибирання снігу

На цьому 28 березня наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України в телепрограмі «Досвід» на Першому національному телеканалі, що присвячувалася ліквідації наслідків стихійного лиха в України.

Начальник Генерального штабу зауважив, що роботу військових з розчищення доріг від снігу значно ускладнював сильний вітер, через який деякі ділянки шляхів доводилося розчищати щопівгодини.

– У тій критичній ситуації військові показали свої кращі якості, довели єдність армії з народом, – зазначив генерал-полковник Володимир Замана.

Головнокомандувач Збройних Сил України також акцентував увагу на тому, що на сьогодні військові продовжують надавати допомогу комунальним службам і населенню.

Крім того, в Генеральному штабі триває робота щодо узагальнення і аналізу роботи оперативних штабів з реагування на надзвичайні ситуації з метою підвищення ефективності спільних дій військовослужбовців Збройних Сил України та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.