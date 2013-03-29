Начальник Генштабу відзначив ефективність роботи військовослужбовців з прибирання снігу
Генерал-полковник Володимир Замана: «Військовослужбовці, які залучалися до ліквідації наслідків снігової стихії, у надзвичайно складних умовах працювали злагоджено і ефективно».
На цьому 28 березня наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України в телепрограмі «Досвід» на Першому національному телеканалі, що присвячувалася ліквідації наслідків стихійного лиха в України.
Начальник Генерального штабу зауважив, що роботу військових з розчищення доріг від снігу значно ускладнював сильний вітер, через який деякі ділянки шляхів доводилося розчищати щопівгодини.
– У тій критичній ситуації військові показали свої кращі якості, довели єдність армії з народом, – зазначив генерал-полковник Володимир Замана.
Головнокомандувач Збройних Сил України також акцентував увагу на тому, що на сьогодні військові продовжують надавати допомогу комунальним службам і населенню.
Крім того, в Генеральному штабі триває робота щодо узагальнення і аналізу роботи оперативних штабів з реагування на надзвичайні ситуації з метою підвищення ефективності спільних дій військовослужбовців Збройних Сил України та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.