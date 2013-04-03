Міноборони будуватиме свою роботу з Громадською радою в прозорому і відвертому форматі

Виступаючи перед присутніми перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник зазначив, що оборонне відомство будувало і будуватиме свою роботу із громадською радою у прозорому та відвертому форматі. Він також запевнив, що Міністерство оборони сприятиме і надалі в проведенні всіх заходів, пов’язаних з діяльністю Громадської ради.

За його словами, за 20 років Збройні Сили України не бачили жодної радикальної реформи. Він зазначив, що платформа радянських Збройних Сил, на якій було створено вітчизняне військо, вичерпала свій технічний та боєздатний ресурс. Це пов’язано із недостатнім фінансуванням.

– Ситуація критична, і потрібно шукати шляхи виходу з неї. Кадрова ситуація офіцерів первинної ланки також не найкраща, – констатував перший заступник Міністра оборони України.

Стосовно грошового забезпечення Олександр Олійник наголосив на тому, що сьогодні Міноборони є економічним дзеркалом держави. Керівництво оборонного відомства постійно відстоює інтереси військовослужбовців на державному рівні та турбується про підняття рівня фінансування міністерства. Але сьогодні не вистачає ресурсу, що зробити це в повному обсязі.

На заході мова йшла і про скорочення Національного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України та Національного Президентського оркестру. Олександр Олійник розвіяв усі чутки про те, що ці два творчі колективи підлягають скороченню. Він наголосив на їхній унікальності та запевнив, що найближчими роками вони скорочуватися не будуть. Також він запевнив членів Громадської ради в безкомпромісній позиції щодо функціонування військових госпіталів. Усі вони функціонуватимуть як і раніше, і зменшення коймо-місць у лікувальних закладах не буде.

Члени Громадської ради також заслухали доповідь начальника Головного Управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенанта Володимира Аскарова щодо стану та перспектив реформування Збройних Сил та звіт заступника директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Костянтина Кифоренка щодо витрачення бюджетних коштів у минулому році. Члени Громадської ради задавали доповідачам запитання та пропонували своє бачення вирішення тих чи інших проблем.

Зокрема, було прийнято рішення провести інформаційну роботу в громадських колективах щодо основних напрямів реформування та перспектив розвитку Збройних Сил. Також було прийнято рішення активно використовувати можливості Регіональних громадських приймалень Міністра оборони України з метою підвищення рівня довіри та підняття престижу української армії.