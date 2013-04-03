В дитячому таборі ім. Гагаріна ЗС України розпочалася підготовка до літнього сезону

Під головуванням командувача Південного оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка на території закладу відбулася службова нарада, в якій взяли участь командири частин і установ Одеського гарнізону, їхні заступники з тилу та виховної роботи, а також представники територіального відділу пожежної безпеки та квартирно-експлуатаційної і санітарно-епідеміологічної служб Південного регіону.

Вже на початку заходу генерал-майор Анатолій Сиротенко звернув увагу присутніх на те, що питання підготовки табору до сезону відпочинку й оздоровлення дітей мають розглядатися в контексті пріоритетних та висловив впевненість, що із всіма, покладеними на них завданнями, військовослужбовці впораються якісно та у визначені строки.

Згодом, з метою уточнення обсягу завдань, у супроводі керівництва оздоровчого закладу та інших відповідальних осіб він оглянув територію табору, відведену юним “гагарінцям” для купання ділянку на узбережжі Чорного моря, а також приміщення адміністративного, спальних та господарчо-виробничих корпусів.

На місці уважно заслухавши доповідь посадових осіб про хід виконаних та головні напрямки подальших поточних ремонтних робіт, командувач Південного ОК дав чіткі рекомендації щодо благоустрою території табору, ревізії і відновлення його систем електрозабезпечення та водопостачання, а також окремо торкнувся питань, пов’язаних із своєчасним виконанням низки санітарно-гігієнічних і протипожежних заходів.

– Сьогодні ми разом ознайомилися з фронтом робіт, які нам доручено виконати керівним складом Генерального штабу ЗС України. У кожного командира, начальника та ваших підлеглих є своя відповідальна ділянка праці. Якщо виникають проблемні питання, то їх не приховуйте, а одразу інформуйте про них мене особисто, і ми разом шукатимемо шляхи щодо їх швидкого розв’язання. Адже нам треба пам’ятати, що мова йде про наших дітей, які мають відпочити в належних умовах, добре оздоровитися та залишити лише яскраві спогади про дні, проведені в таборі, – зазначив під час наради генерал-майор Анатолій Сиротенко.

За словами начальника 59-го Будинку офіцерів підполковника Валентина Доценка, планується, що влітку поточного року в Дитячому оздоровчому таборі ім. Гагаріна має відпочити близько шестисот дітей військовослужбовців з різних регіонів України.

– Наразі на потреби табору Міністерством оборони України вже цілеспрямовано виділено 200 тисяч гривень. Окрім того, ще близько 30 тис. грн. надійшло за рахунок культурно-виховної та просвітницької діяльності колективу 59-го Будинку офіцерів. Ці кошти використовуватимуться на закупівлю будівельних матеріалів і спецодягу, переобладнання кімнати для умивання, фарбування стін, підлоги, плінтусів, вікон, дверей, фасаду, часткову заміну шпалер, ремонт меблів та сантехнічного обладнання, оновлення наочної агітації та виконання інших першочергових завдань в напрямку проведення підготовчих робіт та поточного ремонту об’єктів оздоровчого закладу, - підкреслив офіцер.

Він додав, що весь комплекс ремонтних робіт здійснюватиметься силами військовослужбовців частин і установ місцевого гарнізону та підрядними організаціями, з якими укладатимуть угоду представники квартирно-експлуатаційної служби.

Відповідно до графіку, відпочинок дітей триватиме в чотири зміни – з 2 червня по 30 серпня включно.