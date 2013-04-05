Військові перевірили вже 43 гектари території артилерійської бази поблизу Новобогданівки
16:21, 05 квітня 2013Військо
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За минулий тиждень особовий склад зведеного загону на території колишньої артилерійської бази поблизу села Новобогданівка Запорізької області виявив та знешкодив 2269 вибухонебезпечних предмета.
Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, всі роботи виконуються згідно з графіком та з дотриманням заходів техніки безпеки.
– На сьогоднішній день вже очищено 43 гектари території. Небезпечними залишаються 17.6 гектара, на яких ще не проводилися роботи з розмінування, – наголосив підполковник Іван Тіщенко.
Темпи робіт з розмінування може уповільнитися, якщо найближчим часом не буде прийняте рішення щодо вивезення з території колишньої артилерійської бази залишків металево-бетонних конструкцій.
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