Військові перевірили вже 43 гектари території артилерійської бази поблизу Новобогданівки

Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, всі роботи виконуються згідно з графіком та з дотриманням заходів техніки безпеки.

– На сьогоднішній день вже очищено 43 гектари території. Небезпечними залишаються 17.6 гектара, на яких ще не проводилися роботи з розмінування, – наголосив підполковник Іван Тіщенко.

Темпи робіт з розмінування може уповільнитися, якщо найближчим часом не буде прийняте рішення щодо вивезення з території колишньої артилерійської бази залишків металево-бетонних конструкцій.