Майже 150 осіб стали контрактниками у військових частинах 6-го армійського корпусу
У 6-му армійському корпусі Сухопутних військ Збройних Сил України триває активна робота керівного складу та інших посадових осіб структурних підрозділів щодо переходу комплектування підпорядкованих військових частин та з’єднань військовослужбовцями військової служби за контрактом.
Так, з початку року майже 150 осіб виявили бажання проходити військову службу за контрактом у військових колективах армійського об’єднання. Як повідомив начальник відділу особового складу – заступник начальника штабу 6-го армійського корпусу полковник Олександр Киричок, переважна більшість новоспечених контрактників – це молоді люди, для яких армійська служба є чудовою перспективою для реалізації планів на майбутнє.
– Окрім стабільного грошового забезпечення, військовослужбовці служби за контрактом отримують непоганий соціальний пакет, який включає в себе службове житло, можливість навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах оборонного відомства, а також безкоштовне медичне обслуговування.
Також офіцер розповів, що серед майбутніх професіоналів 6 військовослужбовців мають вищу освіту, понад 90 осіб не проходили строкову службу взагалі, а 13 юнаків перейшли на контракт зі строкової.
Більшість громадян виявили бажання проходити службу за контрактом у лавах 17-ї окремої танкової, 92-й та 93-й окремих механізованих, а також 55-й окремій артилерійській бригадах, які дислоковані у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також чимало юнаків вирішили проходити військову службу за контрактом у 91-му інженерному полку, що в місті Охтирка Сумської області. Слід додати, що дана військова частина вже декілька років комплектується виключно військовослужбовцями служби за контрактом.