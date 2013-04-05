Майже 150 осіб стали контрактниками у військових частинах 6-го армійського корпусу

Так, з початку року майже 150 осіб виявили бажання проходити військову службу за контрактом у військових колективах армійського об’єднання. Як повідомив начальник відділу особового складу – заступник начальника штабу 6-го армійського корпусу полковник Олександр Киричок, переважна більшість новоспечених контрактників – це молоді люди, для яких армійська служба є чудовою перспективою для реалізації планів на майбутнє.

– Окрім стабільного грошового забезпечення, військовослужбовці служби за контрактом отримують непоганий соціальний пакет, який включає в себе службове житло, можливість навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах оборонного відомства, а також безкоштовне медичне обслуговування.

Також офіцер розповів, що серед майбутніх професіоналів 6 військовослужбовців мають вищу освіту, понад 90 осіб не проходили строкову службу взагалі, а 13 юнаків перейшли на контракт зі строкової.

Більшість громадян виявили бажання проходити службу за контрактом у лавах 17-ї окремої танкової, 92-й та 93-й окремих механізованих, а також 55-й окремій артилерійській бригадах, які дислоковані у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також чимало юнаків вирішили проходити військову службу за контрактом у 91-му інженерному полку, що в місті Охтирка Сумської області. Слід додати, що дана військова частина вже декілька років комплектується виключно військовослужбовцями служби за контрактом.