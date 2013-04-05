ВМС святкують 21-у річницю початку будівництва вітчизняного військового флоту

У Севастополі на площі Нахімова поклали квіти до пам’ятного знаку “10 років ВМС України”, а також до Вічного вогню біля меморіальної стіни “Героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках”. У заході взяли участь представники командування ВМС ЗС України, ЧФ Російської Федерації, ветеранська громадськість, керівництво Севастопольської міської державної адміністрації та Севастопольської міської ради. Ритуал завершився проходженням урочистим маршем підрозділу почесної варти та військового оркестру. Заходи продовжились у Командуванні ВМС ЗС України. Представники командування флоту, частин і кораблів, керівництва органів влади та ветерани поклали квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку. Після цього було заохочено ветеранів, які здійснили вагомий внесок у відродження, становлення та розвиток ВМС України.





Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн у зверненні до ветеранів флоту наголосив, що відродження флоту стало можливим завдяки твердості духу, невтомній енергії і самовідданості офіцерів і мічманів організаційної групи Військово-Морських Сил.

– Підсумком зробленої за невеликий в історичному вимірі період роботи з питань відродження, будівництва і розвитку вітчизняних ВМС стало те, що флот відбувся як вид Збройних Сил. Уже тривалий час українські кораблі здійснюють далекі морські походи, моряки беруть активну участь у заходах міжнародного військового співробітництва, – зазначив командувач виду Збройних Сил України.

6 квітня у Севастополі відбудеться покладання квітів до пам’ятника Гетьману Сагайдачному, автопробіг ветеранської автоколони з прапорами ВМС ЗС України, покладання квітів на воду в пам’ять про загиблих військових моряків, відвідування представниками ветеранських організацій Військово-морського музею України з проведенням там круглого столу “Історія створення ВМС України”.