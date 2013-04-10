Випускники Харківського університету ПС ім. Кожедуба приступили до практичних польотів

Практичний вишкіл майбутніх офіцерів відбувається у рамках цьогорічної льотної практики на аеродромі 203-ї навчально-авіаційної бригади, що в Чугуєві.

Перед початком польотів на аеродромі бригади відбувся урочистий мітинг, на якому тимчасово виконуючий обов’язки начальника ХУПС полковник Андрій Алімпієв та командир 203-ї навчально-авіаційної бригади полковник Геннадій Дубовик привітали льотчиків-курсантів з початком відповідального періоду в їхньому навчанні та побажали успіхів у підкоренні неба.

– З березня і до кінця літа випускники видового військового вишу опановуватимуть військові літаки типу Л-39 «Альбатрос», Ан-26Ш та вертольоти Мі-8МТ. Професійні навички їм передаватимуть кращі льотчики-інструктори бригади, – сказав полковник Андрій Алімпієв.

7 майбутніх офіцерів успішно виконали ознайомчі польоти. Кожен із них провів у небі близько однієї години. Право першим піднятись у небо було доручено випускнику –кандидату на диплом з відзнакою курсанту Олексію Зубрицькому.

Протягом наступних двох місяців майбутні офіцери виконуватимуть польотні завдання. Після цього їх допустять до виконання самостійних польотів.

За словами заступника командира бригади підполковника В’ячеслава Глазунова, курсанти прибули на аеродром з хорошим рівнем теоретичних знань, що підтвердилося високими показниками курсантів під час сьогоднішнього виконання польотних завдань.

Наразі на аеродромі 203-ї навчально-авіаційної бригади готуються до виконання практичних польотів й курсанти 4-го курсу, які навчаються на військово-транспортному літаку Ан-26Ш та курсанти-штурмани.