Українські миротворці в Косово здійснили спільні синхронізовані патрулі

Дані маршрути проходять по території Подуєво – одного з північних муніципалітетів Косово. Подолавши понад 100 кілометрів на автомобілях та близько десяти кілометрів у пішому порядку, українські миротворці разом із військовослужбовцями Збройних сил Сербії провели спільні патрулювання по обидва боки гірського хребта, де проходить адміністративно-розмежувальна лінія, зустрічаючись тільки у певних точках за раніше узгодженими координатами.

Згідно з бойовим наказом командира національного контингенту, напередодні військовослужбовці здійснили рекогносцировочні (ознайомчі) патрулювання, у ході яких вивчали майбутній маршрут, стан доріг. За допомогою засобів зв’язку вони відпрацьовували елементи взаємодії між собою та з черговим ТОЦ (тактичний оперативний центр) національного контингенту.

Інструктуючи особовий склад перед виконанням бойового завдання, командир національного контингенту підполковник Ілля Федоренко акцентував їхню увагу на чіткому здійсненні алгоритму патрулювання, дотриманні заходів безпеки і виконанні правил поведінки зі зброєю.

Під час патрулювань були відпрацьовані елементи вправи «топо – допо» (всі інформаційні знаки та сигнали, що подаються при зустрічі із сербським патрулем). Також проведено моніторинг ситуації в зоні відповідальності задля запобігання незаконним діям та випадкам насильства на етнічному ґрунті.

Варто зазначити, що під час відпрацювання маршруту «Exo», що проходить по віддалених та важкодоступних ділянках гірської місцевості, українським патрулем були виявлені факти незаконної вирубки лісу на сербській території, про що негайно була зроблена доповідь за командою. Також військовослужбовці національного контингенту взяли участь в операції поліції із затримання озброєних зловмисників.

Професійні дії українських військовослужбовців під час патрулювання були відзначені капітаном Оуеном – офіцером штабу багатонаціональної бойової групи «EAST», який здійснював інспекційну перевірку щодо правильності виконання всіх елементів при патрулюванні.

10-го квітня військовослужбовці одного із спеціальних взводів здійснили супровід двох великих колон цивільних і військових транспортних засобів за маршрутом «Bondsteel – Noting Hill – GATE1» та у зворотному напрямку, подолавши при цьому майже 250 кілометрів автошляхів.

Також вчора військовослужбовці групи розмінування під час перевірки зруйнованих будівель поблизу комунікаційного центру Маунт Цвілен на наявність вибухонебезпечних пристроїв, виявили британський касетний боєприпас вагою більше 1 кілограма та калібром 150 міліметрів. Маса вибухової речовини (тротилу) – 228 грамів. Знешкодження боєприпасу шляхом підриву буде здійснено після окремого розпорядження начальника інженерної служби КФОР.

Крім того, згідно з планом виконання робіт об’єднаної групи логістичної підтримки штабу КФОР, військовослужбовці інженерної роти зі складу національного контингенту продовжують виконувати роботи з розширення та обладнання новоствореної військової бази «CABRA».

Командир національного контингенту підполковник Ілля Федоренко, регулярно перевіряючи якість виконання завдань за призначенням особовим складом, неодноразово відзначав їхню високу дисциплінованість та відповідальність.