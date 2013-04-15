На львівському танкодромі пройшли навчання курсантів Академії сухопутних військ

Курсанти Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інтенсивно вдосконалюють свої вміння та навички на військовому стрільбищі, тактичних полях, танкодромі Міжнародного центру миротворчості та безпеки військового вишу, що на Львівщині. А важка бойова техніка під керівництвом майбутніх офіцерів долає зовсім непрохідні ділянки "танкової "траси.

Під час занять із тактичних дисциплін курсанти освоюють навички ведення бойових дій за досвідом сучасних збройних конфліктів. А першокурсники, маючи ще зовсім невеликий багаж знань та навичок за фахом, навчаються знешкоджувати ворога в міських умовах. Озброєнні та рішучі, хлопці під прикриттям бронетранспортерів повинні захопити будівлю та знешкодити умовну ворожу групу.

На перший погляд може здатися, що декілька бойовиків, які озброєнні легкою стрілецькою зброєю, не в змозі встояти проти крупнокаліберних кулеметів БТРа, і штурм будівлі не являє собою складного завдання. Але, як засвідчує досвід сучасних воєн, будь-яка споруда завдяки підготовленим озброєним людям може стати справжньою фортецею на шляху миротворчого підрозділу.

За словами керівника заняття, заступника начальника кафедри тактики половника Сергія Похнатюка, головне — навчити курсантів прийомам та способам дій у боротьбі з незаконними збройними формуваннями саме в умовах міської забудови, та вправно діяти в тісних приміщеннях.

— Кожен штурм являє собою складний процес підготовки. Військовики, хоч і діють у складі окремих груп, повинні робити це злагоджено, як один організм, — розповів він. — Першими у пішому порядку приховано підходять до будівлі відділення, які повинні відволікти увагу терористів та забезпечити безпечний підхід основних сил на ефективну для ведення вогню відстань. Ідуть у хід гранати, засоби задимлення та інтенсивний вогонь із стрілецької зброї. Потім до бою вступають штурмові групи. На черзі бронетраспортери. Саме з броні майбутні офіцери застрибують всередину і роблять свою справу. Коли супротив подавлений, лишається ретельно зачистити всі кімнати.

Метою даного заняття є не лише навчити курсантів знищувати бойовиків у міських умовах, а й дати майбутнім офіцерам навички керування подібними операціями.