Українська делегація Повітряних Сил візьме участь у Дні високоповажних гостей у Данії

Українські авіатори в рамках військово-транспортної операції “Північний cокіл – 2013” візьмуть участь у Дні високоповажних гостей та відвідають авіаційні бази м. Ольборг, авіабазу Туле та станцію Норд на острові Гренландія.

Метою візиту української військової делегації є обговорення питань стану та перспектив розвитку військового співробітництва між повітряними силами Збройних Сил України та Королівства Данія. Сторони думками щодо питань розвитку сучасної авіації, напрямів розвитку повітряних сил у цілому, а також українська сторона планує підтвердити свою позицію, спрямовану на розширення військового співробітництва з Повітряними Силами Збройних Сил Королівства Данія.

За результатами участі в заході очікується налагодження діалогу між повітряними силами обох країн з розвитку військового співробітництва на партнерській основі та визначення його основних напрямів.

Візит представників Повітряних Сил Збройних Сил України триватиме до 18 квітня 2013 року.

Варто зазначити, що українські військові авіатори від початку операції “Північний сокіл-2013” виконали 9 місій із запланованих 21 і провели в небі більше 50 годин, та здійснили близько 20 польотів. За цей час перевезено 20 тон вантажу та близько 280 тисяч літрів пального.

На острові Гренландія українські військові льотчики виконують завдання у важких кліматичних умовах Арктики. Температура повітря сягає -50 градусів, а швидкість вітру до 15-20 метрів за секунду. Відсутність наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів додає пілотам додаткових складнощів.

Довідка. Спільна українсько-данська операція “Північний сокіл – 2013” відбувається протягом квітня поточного року. У рамках її проведення військово-транспортним літаком Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України планується перевезти понад 500 тисяч літрів пального та інший вантаж з авіабази ВПС США “Туле” на датську полярну станцію “Норд” на острові Гренландія.

У листопаді 2012 року між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального “Північний сокіл – 2013”.

Крім того, було підписано Імплементаційну угоду між Повітряними Силами ЗС України та Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія. Цей документ підписали командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак та командувач Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія генерал Нільсон.