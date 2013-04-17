Колишній гравець «Карпат» стверджує, що до війська іде за власною ініціативою

Зокрема, десятеро молодих галичан проходитимуть службу у Президентському полку. Строкова служба решти хлопців проходитиме у гарнізонах міст Києва, Одеси, Стрия тощо.

Серед молодих галичан, які відправилися цього дня до війська, багато спортсменів. Один із них – випускник Броварського вищого училища фізичної культури Андрій Камінський. Хлопець – професійний футболіст. Упродовж 8 років, які він присвятив спорту, виступав у юнацьких складах таких футбольних клубів, як ФК «Львів», «Карпати», «Зеніт», «Металіст» тощо. Через травму змушений був на деякий час залишити великий спорт.

– Для того, щоби повернутися на професійне футбольне поле, мені потрібно пройти повну реабілітацію. Це процес тривалий. Щоби не гаяти час – вирішив піти до війська. Це моя власна ініціатива, яку підтримали і батьки. Для мене це також своєрідне випробування. Можливо, армія допоможе мені визначитись у подальшому житті. Якщо служба піде, то чому б не продовжити служити своїй країні у силових структурах? Сподіваюсь, що цей рік буде для мене корисним. Труднощів, які ймовірно будуть на перших порах, я не боюся, а до фізичних навантажень мені не звикати. Адже в училищі, окрім футболу, моєю другою спеціалізацією була боротьба та рукопашний бій. Гадаю, для солдата такі уміння будуть не зайвими, – говорить майбутній солдат Андрій Камінський. – За час своєї футбольної кар’єри об’їздив майже всю Україну. А от служити хотілося б біля моря, в Одесі чи Криму. Можливо, під час розподілу за командами моє побажання врахують.

Військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату полковник Володимир Щур розповів, що у квітні-травні 2013 року на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань з області призвуть 800 людей. Загалом впродовж призовної кампанії «Весна-2013» виклику на районні призовні комісії підлягає близько 13 тисяч осіб.

Цього ж дня в Ужгороді відбулися урочисті проводи 59 закарпатських призовників до лав Збройних Сил України. Військовий комісар обласного військкомату полковник Іван Васильцюн закликав їх гідно представляти рідне Закарпаття на теренах нашої великої держави та повернутися до рідних домівок змужнілими, загартованими, відповідальними у своїх вчинках.

Загалом впродовж цьогорічного весняного призову із 9 областей Західної України військовими комісаріатами Західного оперативного командування буде відправлено на строкову військову службу 3 тисячі 900 осіб. З них – більше 2 тисяч осіб буде призвано до лав Збройних Сил України, решту – до інших військових формувань.