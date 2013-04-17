«Північний сокіл-2013»: українським літаком вже перевезено 470 тисяч літрів пального

Станом на сьогодні, 17 квітня, від початку операції з аеродрому «Туле» вже здійснено 15 місій із запланованої 21, під час яких було перевезено 20 тонн вантажу, у внутрішніх баках літака та встановлених спеціальних цистернах перевезено 470 962 літрів пального. Також українські військові авіатори від початку операції провели у небі понад 75 годин та здійснили 30 польотів.

На острові Гренландія українські військові льотчики виконують завдання у важких кліматичних умовах Арктики – при температурі повітря до -50 градусів і при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, а також за відсутності наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

Спільна українсько-данська операція «Північний сокіл – 2013» відбувається протягом квітня поточного року. У рамках її проведення військово-транспортним літаком Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України планується перевезти понад 500 тисяч літрів пального та інший вантаж з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія.

Довідка. У листопаді 2012 року між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального «Північний сокіл – 2013».

Крім того, дипломатичними каналами також було підписано Імплементаційну угоду між Повітряними Силами ЗС України та Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія. Цей документ підписали командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак та командувач Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія генерал Нільсон.

2012 року в рамках подібної операції «Північний сокіл – 2012» екіпаж літака Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України успішно виконав поставлені завдання з транспортування пального.

У результаті проведення операції «Північний сокіл – 2010» було перевезено більше 520 тисяч літрів авіаційного гасу з авіабази «Туле» до станції «Норд» у Гренландії. Під час цієї операції виконано 20 повітряних перевезень із загальним нальотом більше 100 годин, підтримано натренованість двох екіпажів та льотно-інструкторського складу до польотів міжнародними трасами.