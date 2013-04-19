Делегація ЗСУ бере участь у засіданні збройних сил країн Вишеградської четвірки

18 квітня у ході переговорів у форматі «Вишеградська четвірка + Україна» сторони обговорили питання поточного стану та перспектив регіонального співробітництва, а саме – продовження військово-політичного діалогу, участі у спільних проектах на зразок програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (ОДПО/ASDE) та діяльності багатонаціонального інженерного батальйону «Тиса», створення спільної литовсько-польсько-української бригади, спільної участі підрозділів збройних сил Вишеградської четвірки (Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорщина, Чеська Республіка) та України у миротворчих операціях і багатонаціональних навчаннях, мовна та фахова підготовка.

Сьогодні, 19 квітня, відповідно до програми візиту, передбачається проведення українсько-польських переговорів, у ході яких заплановано обговорити поточний стан справ та перспективи інтенсифікації двостороннього співробітництва.