Понад 82,5 тисячі військовослужбовців взяли участь у Дні довкілля

Загалом, за місцями дислокації військових частин та установ Збройних Сил України участь в акції взяли понад 82,5 тисячі осіб. Вони прибрали близько 5 тисяч гектарів визначеної території, ліквідували 629 несанкціонованих звалищ, упорядкували близько 60 тисяч квадратних метрів газонів.