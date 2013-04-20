Понад 82,5 тисячі військовослужбовців взяли участь у Дні довкілля
17:17, 20 квітня 2013Військо
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У рамках проведення Всеукраїнської акції з озеленіння та благоустрою “За чисте довкілля” сьогодні, 20 квітня, військовослужбовці та працівники ЗС України всіх частин та установ Збройних Сил висадили понад 200 тисяч дерев та кущів майже по всій території України.
Загалом, за місцями дислокації військових частин та установ Збройних Сил України участь в акції взяли понад 82,5 тисячі осіб. Вони прибрали близько 5 тисяч гектарів визначеної території, ліквідували 629 несанкціонованих звалищ, упорядкували близько 60 тисяч квадратних метрів газонів.
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