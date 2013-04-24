Роботу українських інженерів в Косово високо оцінив командир німецького контингенту

Зустріч відбулася на німецькій військовій базі «Prizren», на території якої українські військовослужбовці групи розмінування вже більше двадцяти днів здійснюють перевірку зруйнованих будівель на наявність вибухонебезпечних пристроїв. А їхні колеги з групи розгородження разом з інженерним підрозділом Збройних сил Швейцарії проводять демонтажні роботи будівлі «Blue Residence».

Полковник Евальд Нау відзначив якість виконання завдань українськими військовослужбовцями зі складу інженерної роти національного контингенту в Косово. Зокрема, нещодавно українські сапери виявили та знешкодили шляхом підриву британський касетний боєприпас вагою більше 1 кілограма та калібром 150 міліметрів. Маса вибухової речовини (тротилу) становила 228 грамів.

Керівник оперативної групи Міністерства оборони України у супроводі командира німецького національного контингенту особисто ознайомився з побутовими умовами та специфікою виконання завдань українськими миротворцями-саперами на території комунікаційного центру «MT Cviljen».

Генерал-лейтенант Петро Литвин вручив німецькому полковнику сувеніри й пам’ятну монету (coin) командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. У свою чергу полковник Евальд Нау ще раз подякував генерал-лейтенанту Петру Литвину за відмінну підготовку українських саперів і вручив відзнаку свого Міністерства оборони.

Крім того, під час насиченої робочої поїздки керівник оперативної групи Міністерства оборони України побував і в розташуванні базового табору української інженерної роти – на французькій військовій базі «Marechal de latre». На місці генерал-лейтенант Петро Литвин поспілкувався з військовослужбовцями, побував у розташуванні та на ознайомчому брифінгу. Також разом з членами оперативної групи проінспектував стан автомобільної та інженерної техніки з метою виявлення та надання необхідної допомоги у вирішенні проблемних питань, які у тій чи іншій мірі можуть перешкоджати виконанню завдань за призначенням.

На завершення візиту генерал-лейтенант Петро Литвин побажав особовому складу інженерного підрозділу не збавляти досягнутого темпу добросовісної служби.

– Бажаю вам своєю відповідальною та професійною роботою і надалі вносити значний вклад у підтримання миру й стабільності в Косово, – наголосив він.