Українських миротворців у Ліберії відвідав начальник авіації місії ООН

Метою його приїзду було знайомство з особовим складом контингенту, а також оцінка спроможності виконувати завдання із забезпечення безпеки на кордонах Ліберії та в зонах відповідальності екіпажами на вертольотах Мі-8 та Мі-24 під час дощового сезону.

– Неможливо уявити виконання патрулювання, повітряної розвідки, авіаційної підтримки наземних військ місії, рятувальні операції та перевезення пасажирів і вантажу без участі українських вертольотів. Гвинтокрилі бойові машини зайняли вагоме робоче місце в африканському небі, – зазначив Кульдіб Марік під час зустрічі із керівним складом загону. – Через декілька тижнів розпочнеться сезон тропічних дощів, під час якого значно зменшиться кількість днів, придатних для виконання польотів, але збільшиться кількість вильотів. Адже тільки вертоліт зможе дістатися до тих пунктів, де виконує завдання особовий склад місії та проживає місцеве населення. На даний час це робиться за допомогою автомобілів.

Перебуваючи на місцевому аеродромі, де базується повітряна та спецтехніка, керівник авіації Місії ООН у Ліберії ознайомився з можливостями гвинтокрилів, оглянув озброєння та обладнання транспортно-бойових вертольотів Мі-8 та Мі-24.

– Протягом двох місяців перебування 18-ї ротації у Західній Африці українські екіпажі провели у небі на вертольотах Мі-8 та Мі-24 понад 550 годин, перевезено 1451 пасажир, 19,5 тонн вантажів. Все це – результат злагодженої праці всіх підрозділів загону: військових льотчиків, інженерно авіаційної служби, водіїв, зв’язківців, тилової служби та охорони, – зазначив полковник Петро Пліс.