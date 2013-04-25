Міноборони вживає заходів для заселення військовослужбовців у нові квартири

До наради залучалися керівний склад Департаменту капітального будівництва міністерства оборони України та Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України, представники забудовників та ініціативних груп мешканців квартир з вказаних міст за адресами вул. Сімферопольське шосе, 24-Е, вул. Лугова, 3-А та вул. Павлика Морозова, 18 відповідно.

– Ініціатором проведення цієї наради став міністр оборони України, зважаючи на значну кількість звернень від громадян стосовно питань забезпечення житлом. Маємо дійти консенсусу між підрядниками, забудовниками і власниками квартир з метою заселення об’єктів, будівництво яких розпочалося у 2006-2010 роках. Сьогодні є чимало невирішених питань стосовно таких будинків, у тому числі в Кримському регіоні, – повідомила директор Департаменту капітального будівництва міністерства оборони України Лариса Храмченко.

За її словами, по всіх цих об’єктах міністерство оборони України виконало свої зобов’язання в повному обсязі. Планується провести подібні наради з представниками зацікавлених сторін по об’єктах житлового будівництва з усіх регіонів України.

– Зокрема, на сьогодні вже відпрацьовані питання по об’єктах у Західному та Південному регіонах із залученням як представників забудовників, так й ініціативних груп власників отриманих ордерів, – зазначила Лариса Храмченко.

При цьому кожна зі сторін мала можливість висловити своє бачення вирішення тієї чи іншої проблеми із забудовами.

Враховуючи викладені на нараді зауваження та пропозиції, Лариса Храмченко від міністерства оборони України звернулася до забудовників з вимогою у визначені терміни виконати свої зобов’язання щодо введення в експлуатацію та підключення за постійною схемою інженерних зовнішніх мереж електро- і водопостачання будинку в Керчі. А також відремонтувати дах, який було пошкоджено під час нещодавнього шторму. Директор Департаменту капітального будівництва також закцентувала увагу на необхідності охорони будинку забудовником до моменту заселення мешканців.

По двох інших відомчих будинках у Феодосії та смт Щебетівка після розгляду проблемних питань було встановлено терміни прийому-передачі їх на баланс міста та прийнято відповідні рішення щодо усунення недоліків, допущених під час будівництва.

Після наради під час спілкування з представниками ініціативних груп і в телефонному режимі також було вирішено ще низку питань з керівниками ЖЕКів та комунальних служб.