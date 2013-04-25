Заступник міністра оборони зустрівся з військовими та мешканцями селища Черкаське

В ході зустрічі було обговорено питання, пов’язані з функціонуванням місцевого військового госпіталю, приватизацією квартир на території селища, передачею земель міністерства оборони України місцевій громаді тощо.

– На превеликий жаль, проблему щодо передачі земель неможливо вирішити без змін у законодавчій базі, над чим ми зараз працюємо. З приводу надання права приватизувати житло у селищах Черкаське та Гвардійське необхідно виробити певний механізм, що забезпечуватиме права як звільнених, так і діючих військовослужбовців, – зазначив Володимир Можаровський.

Відповідаючи на запитання щодо майбутнього місцевого військового госпіталю, заступник міністра оборони України – керівник апарату запевнив, що ця військово-медична установа і в подальшому буде надавати кваліфіковану медичну допомогу військовим та цивільним.