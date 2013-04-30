Житомирські курсанти вдосконалюють фаховий вишкіл у польових умовах

У ході ротно-тактичного навчання курсанти практично відпрацювали низку важливих питань, які теоретично вивчали на заняттях кафедри тактики та бойового забезпечення. Серед них – здійснення маршу у пішому порядку, відбиття «нападів» диверсійних груп, розвідка та подолання заражених ділянок місцевості у засобах індивідуального захисту, форсування водної перешкоди тощо.

За словами заступника начальника факультету радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби з навчальної та наукової роботи підполковника Віктора Любиченка, такі заняття дають змогу майбутнім офіцерам успішно засвоювати навчальні дисципліни та позначаються на їхньому бойовому вишколі.

– При виконанні навчальних завдань під час ведення наступу чи оборони у складі підрозділу кожен з курсантів відчув, наскільки важливими є питання взаємодії, чіткого керівництва в умовах сучасного загальновійськового бою, – зазначив підполковник Віктор Любиченко. – Звичайно, тонкощам його ведення у навчальних класах не навчиш, такий досвід приходить лише з практикою – у польових умовах.

За результатами ротно-тактичного навчання за відмінне виконання навчально-бойових завдань старші сержанти Владислав Горбатюк, Віталій Ворона та сержант Володимир Паньків заохочені вищим командуванням.