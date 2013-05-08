До Дня Перемоги у командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України пройшов день відкритих дверей

Захід розпочався із покладання квітів до комплексу “Вшанування пам’яті захисників Вітчизни“ участь в якому взяли керівництво Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та ветерани Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил.

Під час вітальної промови командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак привітав усіх з наступаючим святом, нагородив відзнаками та почесними грамотами ветеранів Великої Вітчизняної війни. За його словами сьогодні до списків бойових військових частин Повітряних Сил зараховано почесними солдатами 18 воїнів-фронтовиків. 15 частин гідно носять почесні найменування присвоєні в роки Великої Вітчизняної війни. У 2005 році Харківському університету Повітряних Сил присвоєно ім’я Тричі Героя Радянського Союзу – маршала авіації Івана Кожедуба. Зараз проводиться робота щодо присвоєння Севастопольській бригаді тактичної авіації ім’я ще одного повітряного аса – Тричі Героя Радянського Союзу – маршала авіації Олександра Покришкіна.

– Воїни авіатори свято бережуть традиції старших поколінь примножуючи їх щоденною ратною службою виконуючи відповідальні завдання з охорони повітряного простору держави. На прикладах самовідданого служіння Вітчизні проявлених радянськими воїнами в роки Великої Вітчизняної війни виховуються військовослужбовці наймогутнішого виду українського війська, – наголосив генерал-лейтенант Юрій Байдак.

З музичним привітанням перед ветеранами та гостями-вінничанами виступили артисти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил.

У ході дня відкритих дверей усі бажаючі мали змогу ознайомитися з експозицією Військово-історичного музею Повітряних Сил Збройних Сил України. Крім того усі охочі скоштували смачної “солдатської каші”.