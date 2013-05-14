Українська військова делегація бере участь у засіданні Військового комітету НАТО

Під час перебування у штаб-квартирі Альянсу делегація Збройних Сил України візьме участь у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів операції НАТО в Афганістані, Міжнародної тренувально-дорадчої місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та Багатонаціональних сил в Косово. Також передбачена участь українських військових у церемонії передачі повноважень Верховного Головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, що відбудеться у Стратегічному командуванні НАТО з операцій (м. Монс, Бельгія).

Основним заходом для делегації ЗС України під час перебування у штаб-квартирі Альянсу стане участь у проведенні засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною на рівні начальників генеральних штабів. Крім того, перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України адмірал Ігор Кабаненко планує провести низку двосторонніх зустрічей у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу з метою обговорення поточних аспектів участі Збройних Сил України в операціях Європейського Союзу та НАТО, а також практичних питань військової співпраці з партнерами.