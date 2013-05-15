Представники 14 країн беруть участь у засіданні ради Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів

Перед початком роботи численна група ветеранів війни в Афганістані та учасників бойових дій відвідала Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Серед високоповажних гостей військового вишу були: заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський, голова Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів СНД Герой Радянського Союзу Руслан Аушев, Герой Радянського Союзу Валерій Востротін, народний артист Російської Федерації Іосиф Кобзон, голова Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Герой України Сергій Червонописький, голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук та інші.

Тепло зустріли гостей начальник гарнізону – очільник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук та керівництво військового вишу.

– Щиро вітаю вас на львівській землі. У свій час ви виявили мужність, взірцеву вірність Військовій присязі. Ці якості були і будуть найкращою рисою воїнів. Яскраво виявили їх у свій час «афганці». Але приємно усвідомлювати, що ви і сьогодні зберігаєте справжню вірність бойовому братерству, – звернувся до присутніх генерал-лейтенант Павло Ткачук.

– Для нас ваше перебування у місті Лева – це велика честь. Академія сухопутних військ – це один з найкращих військових вишів України. Щире спасибі вам за величезну військово-патріотичну роботу серед молоді, яку ви проводите у своїх країнах, – підкреслив у вітальному слові голова ЛОДА Віктор Шемчук.

Під час зустрічі з ветеранами-афганцями голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук вручив відзнаку Президента України – орден Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня активісту УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Зиновію Кузю.

Герой Радянського Союзу Руслан Аушев, звернувшись до керівництва Академії, підкреслив:

– Ми ознайомилися з навчально-матеріальною базою Академії. Можу сказати, що цей виш є одним зі взірцевих на теренах СНД. Хочу побажати випускникам навчального закладу: «Пишайтеся званням захисника України!».

У цей день ветерани-«афганці» посадили дерево на Алеї почесних гостей військового вишу та побували у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії.