В Україні проходить місія спостережного польоту за договором Румунії та ФРН

Мета заходу – виконання спостережного польоту для сприяння спостереженню за виконанням існуючих або майбутніх угод у галузі контролю над озброєннями, та для розширення можливостей щодо запобігання кризам та регулювання кризових ситуацій в рамках Наради з безпеки i співробітництва в Європі та в інших відповідних міжнародних організаціях.

Спільна група Румунії та ФРН складається з 19 інспекторів: 11 представників Румунії та 6 представників ФРН. Інспекційну групу очолює начальник Центру верифікації Румунії полковник Міхал Манта. Від України групу супроводження очолює начальник відділу реалізації Договору «відкрите небо» Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України полковник Юрій Андрієнко.

Місія спостережного польоту проводитиметься без права відмови. Спостережний політ запланований на сьогодні, 16 травня. Маршрут спостережного польоту проходитиме над західною частиною України.

За результатами спостережного польоту сторонами, які спостерігають, буде складено формалізований звіт та у тижневий термін розповсюджений між державами-учасницями Договору через мережу зв’язку ОБСЄ.