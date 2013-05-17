На озброєння ЗСУ планується прийняти 19 зразків озброєння та військової техніки

Про це повідомив журналістам сьогодні, 17 травня, заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський під час брифінгу у Клубі Кабінету Міністрів України.

Він зазначив, що основними з цих зразків є переносний протитанковий ракетний комплекс “Стугна-П”, тепловізійний приціл для стрілецької зброї, модернізований літак Су-27СМ1, тактичний безпілотний авіаційний комплекс “поля бою” для ведення розвідки противника в реальному часі тощо.

– Виконання цих завдань у Міністерстві оборони України передбачено, зокрема, Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки. Сьогодні особлива увага керівництва Міністерства оборони України приділяється збереженню військового майна і техніки, запобіганню їх викрадення та пошкодження, попередженню та виявленню корупційних діянь, – відзначив Володимир Можаровський.

Він повідомив, що з метою захисту інтересів держави заплановано проведення низки контрольних заходів за участю Державної фінансової інспекції України щодо обліку та стану надлишкового озброєння, військової техніки та військового майна. Також завершується опрацювання планів реформування державних підприємств Міноборони.