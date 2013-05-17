У 2013 році з арсеналів і складів ЗСУ вилучено 7933,5 тонн боєприпасів

– У 2013 році з арсеналів і складів Збройних Сил України вилучено 7933,5 тонн боєприпасів, із них для утилізації за кошти виконавців робіт – 717,8 тонн, за кошти державного бюджету – 2 083,9 тонн, за кошти міжнародної допомоги в рамках Трастового фонду НАТО/ПЗМ – 2 731,8 тонн, силами інженерних підрозділів Збройних Сил України – 2400 тонн, – розповів він.

Крім того, з початку 2013 року за кошти міжнародної допомоги на утилізацію вилучено 30 тисяч одиниць стрілецької зброї, близько 166 тисяч одиниць (27,7 тонн) протипіхотних мін. З військових баз зберігання вилучено та передано на утилізацію до підприємств Російської Федерації близько 1,5 тис. тонн компоненту ракетного палива «меланж».

– Виконання програми утилізації надає змогу Збройним Силам України скоротити неперспективні арсенали, бази і склади, вивільнити чисельність особового складу для бойових частин, зменшити вартість утримання Збройних Сил, – відзначив Володимир Можаровський.